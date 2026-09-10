Torneo de Golf de Index recauda casi 150 mil dólares para becas

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La edición 47 reunió a 144 jugadores de más de 35 empresas y permitirá apoyar a estudiantes de México y Estados Unidos; en 47 años, el programa ha otorgado más de 7 mil becas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 10/09/2026 05:01 PM.
En Nogales y editada el 10/09/2026 05:03 PM.