Torneo de Golf de Index recauda casi 150 mil dólares para becas

La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales presentó los resultados de su torneo de golf correspondiente al año 2026, en su edición 47, donde Joshua Rubin, miembro de la mesa directiva, y Genaro Becerra, director ejecutivo, compartieron que la competencia deportiva reunió a 144 jugadores provenientes de más de 35 empresas y una recaudación cercana a los 150 mil dólares.
Estos fondos se destinan de manera íntegra a becas para estudiantes de ambos lados de la frontera, a decir de Joshua Rubin el propósito fundamental de la iniciativa es impulsar la educación de los futuros líderes y trabajadores de la industria maquiladora.
Sí, este año fue un año increíble, la verdad la lucha y el trabajo y lo que pudimos recaudar del torneo, fuimos 144 jugadores y participantes de más de 35 empresas. Colectamos casi 150 mil dólares en becas para el torneo, pero más importante es todas las personas que jugaron entienden el propósito de este torneo que fue para los estudiantes de ambos lados de la frontera, agregó.
El impacto que hemos logrado a través de los años es muy significativo, pero no lo lograríamos sin el compromiso de las empresas, cuando ellos entienden que es un torneo de tradición, que es un torneo muy comprometido con los muchachos, son 400 muchachos por año que estamos reconociendo, más otro tanto en Estados Unidos, dijo.
Entonces mantener el programa es una labor titánica, pero simplemente reconocer a las empresas que hacen sus donativos, que hacen su labor en inscribir gente, en aportar un regalo para una rifa, en el entendido pues que el propio comité bajo el reglamento que tenemos pues todo, cada centavo cuenta y es un muchacho que va a recibir una beca, expuso.
Entonces mantener el programa es una labor titánica, pero simplemente reconocer a las empresas que hacen sus donativos, que hacen su labor en inscribir gente, en aportar un regalo para una rifa, en el entendido pues que el propio comité bajo el reglamento que tenemos pues todo, cada centavo cuenta y es un muchacho que va a recibir una beca, expuso.
Joshua Rubin como director del Comité de Becas y del Torneo de Golf expuso que la mesa directiva confirmó que el próximo torneo se realizará el 28 de agosto de 2027, con la meta para esa edición es sumar a 192 jugadores con el objetivo de romper récords y, en consecuencia, ayudar a un mayor número de estudiantes.