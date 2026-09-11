53 personas fueron hospitalizadas en Nogales por intento de suicidio hasta agosto

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De los casos registrados, 37 corresponden a mujeres y cinco a hombres menores de 25 años; especialistas llaman a las familias a detectar señales de alerta y buscar ayuda profesional a tiempo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 11/09/2026 04:11 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 04:13 PM.