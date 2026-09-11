53 personas fueron hospitalizadas en Nogales por intento de suicidio hasta agosto

Hasta el mes de agosto un total de 53 personas residentes de esta frontera de Nogales, Sonora, fueron internadas en hospitales de la ciudad tras atentar contra su salud con intenciones de desvivirse.
De este número solo cinco personas o pacientes son del sexo masculino todos ellos menores de 25 años. De estas 53 personas 32 de ellas son mujeres también menores de 25 años y 15 se trató de féminas mayores de 25 años.
Se documentó que el 90 por ciento de estas personas terminaron en los diferentes hospitales de la ciudad luego de haber consumido medicamentos o drogas y manifestar sus intenciones a familiares quienes los trasladaron a recibir atención médica.
El otro 10 por ciento fue localizado por algún familiar o amigo en mal estado tras el abuso en la ingesta de medicamentos controlados.
En su momento todos ellos lograron se estabilizados y puestos a salvo por personal médico, se presume que un número mayor de personas de diferentes edades actúan con las mismas intenciones, pero los hechos no son reportados a las autoridades por múltiples motivos, lo que están fuera de las estadísticas oficiales.
Datos:
Profesionales de la salud mental recomiendan a las familias estar muy atentos de sus seres queridos, principalmente de sus conductas presentan los siguientes cambios, como tristeza profunda y persistente, aislamiento social, cambios en hábitos de sueño y alimentación, conductas autodestructivas, expresiones verbales de desesperanza y / o preparativos inusuales, como regalar pertenencias.
Detectar estas señales a tiempo puede salvar vidas. La prevención del suicidio requiere acompañamiento, escucha activa y apoyo profesional. Es fundamental fomentar la comunicación en la familia y comunidad, y acudir a servicios de salud mental ante cualquier sospecha.