Adultos mayores y personas con discapacidad ya pueden registrarse al Servicio Universal de Salud

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Bienestar habilitó un módulo en el Museo de Arte de Nogales, donde podrán realizar el trámite de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas, hasta noviembre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/09/2026 05:06 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 05:08 PM.