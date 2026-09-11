Adultos mayores y personas con discapacidad ya pueden registrarse al Servicio Universal de Salud

El Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar habilitó en el Museo de Arte de Nogales un módulo de registro para el Servicio Universal de Salud para adultos mayores y personas con discapacidad, que estará vigente hasta noviembre de este año.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la atención médica, el Delegado de la dependencia federal en Sonora, Octavio Almada Palafox, hizo un llamado a la comunidad nogalense para participar en la jornada de registro del Servicio Universal de Salud, una iniciativa impulsada desde el Gobierno Federal.
A través de un mensaje dirigido a las familias de la frontera, el funcionario invitó especialmente a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad a tramitar su credencial para acceder a este nuevo beneficio, el cual busca hacer realidad la cobertura médica para quienes más lo necesitan.
Para facilitar este proceso, la Secretaría del Bienestar habilitó un módulo de atención céntrico y accesible hasta el mes de noviembre, con sede en el Museo de Arte de Nogales, por la avenida Adolfo López Mateos, frente a la Parroquia de la Purísima Concepción, con días de atención de lunes a sábado en horario de 9:00 a 18:00 horas.
Esto es un impulso más de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a favor de las familias de Sonora y que tengan esta parte que no existe y que ya va a ser una realidad, el Servicio Universal de Salud para todos los adultos mayores y personas con discapacidad, ahí los esperamos, dijo.