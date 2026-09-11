Angélica Burgos impulsa apoyo psicológico GRATIS para familias de Nogales

Para la organización Mujeres al 100 en Nogales, la salud mental de las y los nogalenses es una prioridad y por ello, brindan asistencia y respaldo para las familias, informó Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales de la agrupación, indicó que la Red de Mujeres está integrada por profesionistas especializadas que imparten orientación y asesorías completamente gratuitas a la comunidad.
Contamos con programas de apoyo y respaldo para brindar asesorías, orientación...no solo a las mujeres, sino a la comunidad en general y buscar la solución de manera conjunta, a los problemas que les afectan en lo familiar, señaló.
En la página de Facebook de Angélica Burgos Garay, destacó, pueden encontrar el enlace y los programas asistenciales con los que cuenta la organización para el servicio comunitario.
Queremos que la comunidad en general...esté enterada y conozca de los programas y de los beneficios que se brindan, que sepan que no están solas y que cuentan con un respaldo de profesionales de toda la entidad, explicó.