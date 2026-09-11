Arranca INE el proceso electoral 2026-2027 y Nogales enfrenta un reto: vencer la apatía

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El INE inició formalmente el proceso electoral y advirtió que el Distrito 02, con cabecera en Nogales, se mantiene entre los de menor participación del país; se prevén 653 casillas en la región

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/09/2026 12:39 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 12:42 PM.