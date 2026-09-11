Arranca INE el proceso electoral 2026-2027 y Nogales enfrenta un reto: vencer la apatía

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio formal al proceso electoral 2026-2027 con evento cívico simultáneo en todo el país, donde las autoridades electorales reafirmaron su compromiso con la legalidad, certeza e imparcialidad para los próximos comicios, con elecciones programadas en los 32 estados de la República.
En el ámbito local, Emma Arellano Peñaloza, vocal ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Sonora, hizo un agradecimiento a la escolta de la 45 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por su participación en la ceremonia solemne en lo local.
Enfatizó la necesidad urgente de mayor involucramiento civil, ya que, históricamente, este distrito, con cabecera en Nogales y con jurisdicción sobre 11 municipios, enfrenta severas dificultades por apatía electoral, pues se sitúa sistemáticamente en las últimas posiciones, ya sea 299 o 300, de participación a nivel nacional.
Para las votaciones venideras, el organismo proyecta la instalación de aproximadamente 653 casillas en la región y, para lograr este objetivo, la dependencia emitirá una convocatoria el 14 de octubre con el propósito de reclutar a poco menos de 200 Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales.
Arellano Peñaloza solicitó el apoyo de empleadores e instituciones educativas para brindar facilidades a los trabajadores y estudiantes seleccionados como funcionarios de casilla, al precisar que, la falta de personal retrasa la apertura de los centros de votación el día de la jornada ciudadana.
Arellano Peñaloza manifestó que, para garantizar total transparencia, el Instituto visitará a más de 43 mil ciudadanos mediante el método de insaculación, lo cual asegura la selección de perfiles sin sesgos políticos.
La autoridad electoral invitó a la población a renovar credenciales con vencimiento en 2026 o a tramitar el documento por primera vez para quienes cumplen 18 años antes del día de la elección, así como realizar este trámite de forma anticipada para evitar saturaciones y molestias durante el mes de enero.