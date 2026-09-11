Aseguran más de 350 envoltorios con droga durante operativo en Nogales

En el marco de los operativos estratégicos contra el narcomenudeo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), logró el aseguramiento de más de 300 envoltorios con narcótico en la colonia San Miguel en Nogales, Sonora.
Durante recorridos de vigilancia y acciones preventivas en este sector, los elementos localizaron, 123 envoltorios con sustancia granulada con características de metanfetamina, 230 envoltorios con hierba verde similar a la marihuana.
El material ilícito fue asegurado conforme a los protocolos de primer respondiente y quedó bajo disposición del Ministerio Público, quien dará continuidad a las investigaciones y trámites legales correspondientes.
Dichas autoridades aseguraron que en este municipio fronterizo se mantienen patrullajes constantes, presencia operativa en zonas focalizadas y acciones de prevención con el objetivo de inhibir conductas delictivas, reforzar la seguridad de las familias y atender los reportes ciudadanos.
La SSPC Sonora reitera el llamado a la población a colaborar mediante la denuncia anónima al 089 ante cualquier actividad relacionada con la comisión de delitos.