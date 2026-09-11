Aseguran más de 350 envoltorios con droga durante operativo en Nogales

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PESP y Sedena localizaron 123 envoltorios con características de metanfetamina y 230 con hierba similar a la marihuana durante recorridos en la colonia San Miguel

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 04:01 PM.