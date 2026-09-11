Carga $1,323 de gasolina y se da a la fuga sin pagar en Nogales

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El conductor de un Dodge Charger blanco huyó de una gasolinera de la avenida Álvaro Obregón tras llenar el tanque; el despachador reportó el hecho a la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 03:43 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 03:46 PM.