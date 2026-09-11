Carga $1,323 de gasolina y se da a la fuga sin pagar en Nogales

Un despachador de gasolina reportó a las autoridades que fue víctima de un sujeto que llego a la estación ubicada en la colonia Centro en Nogales, Sonora, donde cargo combustible y luego se retiró sin realizar el pago.
Este hecho se documentó alrededor de las 23:22 horas cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la gasolinera El Tesoro de la avenida Álvaro Obregón en el sector señalado donde reportaban el robo.
En la gasolinera se entrevistaron con Alejandro de 29 años, quien les manifestó que al encontrarse laborando como despachador de bomba, atendió al conductor de un vehículo Dodge Charger de color blanco el cual solicitó llenar el tanque.
Dijo que al atenderlo le cargó la cantidad de mil 323 pesos, siendo que, al intentar acercarse a cobrar, el conductor huyó sin cubrir el importe, ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación.