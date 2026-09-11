Detienen en Arizona a presunto implicado en el homicidio de Román Rubio López

A más de cinco años del homicidio del profesor y activista Román Rubio López, las autoridades de Sinaloa reportaron la detención de otro de los presuntos involucrados en el crimen.
El sospechoso, identificado como Adrián “N”, de 29 años, fue localizado y detenido en Phoenix, Arizona, para luego ser entregado a autoridades mexicanas por la frontera de Nogales, Sonora, desde donde posteriormente fue trasladado a Sinaloa para quedar a disposición de las autoridades y enfrentar los cargos que se le atribuyen.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la investigación corresponde al asesinato de Rubio López, ocurrido el 20 de julio de 2021 en la comunidad de Las Tapias del Río, en el municipio de Sinaloa.
Con esta detención suman al menos dos personas capturadas en relación con el caso. En 2023, las autoridades habían detenido a Filiberto “N”, señalado también como presunto participante en el homicidio.
La nueva detención ocurre mientras continúa el proceso judicial relacionado con un homicidio que, desde 2021, permanece como uno de los casos que han marcado la trayectoria del activista y político sinaloense.
Su formación académica la realizó en la Escuela Normal de Sonora, donde posteriormente se especializó en Historia. Además de su labor docente y social, mantuvo una participación activa en la vida política de la región, vinculada con posiciones de izquierda.
Dentro de la administración municipal de Sinaloa ocupó el cargo de regidor y posteriormente buscó una diputación por el Distrito 06, correspondiente a los municipios de Guasave y Sinaloa. En aquella contienda electoral, la candidatura de la coalición integrada por PRI, PAN y PRD obtuvo la victoria.