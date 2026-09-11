Detienen en Arizona a presunto implicado en el homicidio de Román Rubio López

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Adrián “N”, de 29 años, fue detenido en Phoenix y trasladado a Sinaloa para enfrentar cargos por su presunta participación en el crimen del activista, profesor y político ocurrido en 2021

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 05:25 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 05:31 PM.