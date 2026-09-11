¡“No pares de invertir”! Ven a Nogales, pide Joshua Rubin a empresarios

En un contexto de ajustes políticos y comerciales en Norteamérica, la región fronteriza de Nogales destaca como uno de los polos de inversión más seguros y atractivos, aseguró Joshua Rubin, representante de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa Cruz y de Index Nogales ante autoridades de Arizona.
Rubin destacó la interdependencia entre Estados Unidos y México, al destacar que el 40% de cada dólar que cruza la frontera tiene su origen en productos estadounidenses. Esta relación simbiótica es vital no solo para la industria maquiladora, sino también para el sector alimentario, donde el flujo de productos agrícolas es indispensable para ambas naciones.
Estamos en tiempos bien interesantes, tenemos tres países, Norteamérica, que está buscando lo mejor para sus países, tienes México tratando de proteger las industrias de México y también crear nuevas industrias en su propio país, que Estados Unidos está tratando de hacer lo mismo, y Canadá. Pero sí tengo que decir lo mismo, lo que vemos que Estados Unidos está tratando a México totalmente diferente a como Estados Unidos está tratando a Canadá, manifestó.
Pero yo sí creo que México va a salir bien, no sé si vamos a tener un T-MEC que va a seguir, o al mínimo tener un acuerdo entre Estados Unidos y México, Pero sí puedo mencionar que México sigue planteado uno de los mejores lugares para invertir para Norteamérica, para traer tus empresas. Nogales es uno de los mejores lugares para traer tus empresas y establecerlos, no vas a encontrar relaciones en otros lugares de México como están aquí, señaló el también inversionista y vicepresidente de Javid de México.
Nogales es un lugar seguro, es un lugar bien suave para tener tu inversión, es bien suave para venir, comer, disfrutar como siempre lo hemos hecho. Nomás ten cuidado en las áreas donde no deberías estar, maneja en las áreas donde sabes dónde debes estar, en las calles principales, no te metes en comunidades donde no sabes y no has estado, dijo.
Que es el mismo que yo les voy a decir en Nogales, en Tucson y Phoenix, no te metes en lugares donde no conoces o no vas en un área que no tienes a alguien que conoce esa área también. Yo digo, sigue tus negocios normales, respeta el warning y la alerta que puso el Departamento de Estado, pero negocio aquí es como siempre ha pasado, síguele y sigue invirtiendo y sigue viendo que Nogales es un lugar seguro para venir y visitar, indicó.
Que es el mismo que yo les voy a decir en Nogales, en Tucson y Phoenix, no te metes en lugares donde no conoces o no vas en un área que no tienes a alguien que conoce esa área también. Yo digo, sigue tus negocios normales, respeta el warning y la alerta que puso el Departamento de Estado, pero negocio aquí es como siempre ha pasado, síguele y sigue invirtiendo y sigue viendo que Nogales es un lugar seguro para venir y visitar, indicó.
Joshua Rubin concluyó con un mensaje claro para los inversionistas:
No pares de invertir, no pares de venir aquí... sigue invirtiendo y sigue viendo que Nogales es un lugar seguro.