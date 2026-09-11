¡“No pares de invertir”! Ven a Nogales, pide Joshua Rubin a empresarios

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El representante de Index Nogales y de la Autoridad Portuaria del Condado de Santa Cruz aseguró que la frontera mantiene ventajas para atraer empresas, pese a los ajustes comerciales y las alertas de viaje de Estados Unidos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/09/2026 05:08 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 05:14 PM.