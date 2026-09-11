Lo sorprenden bajando de un poste con cable de Telmex en Nogales

Una persona que fue sorprendida robando cableado en lo alto de un poste propiedad de Telmex fue detenido por agentes municipales en la colonia Kennedy en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información de Seguridad Pública este hecho se registró a las 04:13 horas cuando elementos de la policía municipal al encontrarse realizando recorridos de vigilancia sobre la avenida Kennedy y Acrópolis observaron que de un poste de madera bajaba un hombre con una segueta, encontrando en el suelo un costal lleno de cableado.
En el lugar los oficiales notaron que en la parte superior del poste colgaban pedazos de cable, recién cortados, siendo propiedad de la empresa Telmex, por lo que procedieron a la detención del sospechoso quien dijo llamarse Juan D. "N" de 20 años de edad.
Sobre la situación dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición junto con la materia del delito.