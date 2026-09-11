Lo sorprenden bajando de un poste con cable de Telmex en Nogales

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Policías municipales detuvieron a un joven de 20 años en la colonia Kennedy, donde presuntamente cortaba cableado; llevaba una segueta y un costal con material

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 03:40 PM.