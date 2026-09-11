¡“Toma uno, deja uno”! Una pequeña biblioteca vecinal conquista a Nogales

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En la calle Navojoa de la colonia Granja, un dispensador de libros invita a los vecinos a intercambiar historias y conocimiento sin registros, candados ni vigilancia, fortaleciendo la cultura y la convivencia comunitaria

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 11/09/2026 05:16 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 05:20 PM.