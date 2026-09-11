Vecino rescata a niño de 5 años durante incendio en Nogales

Un vecino de la colonia Nuevo Nogales reportó el incendio del domicilio de su vecino de donde, sacó a un menor de cinco años poniéndolo a salvo, en otro caso un residente del sector Los Encinos tuvo que sofocar el fuego al interior de su automóvil con cubetas llenas de agua.
De acuerdo con el reporte policial el primer caso se registró a las 17:11 horas cuando se informó a las autoridades y cuerpos de rescate sobre un incendio en casa habitación en la avenida Nuevo Nogales, en el lugar agentes municipales se entrevistaron con Martín H. de 23 años el cual les manifestó que al encontrarse en su casa percibió un fuerte olor a quemado dándose cuenta que se trataba de la casa de su vecino.
El hombre dijo que al interior se encontraba un menor de 5 años el cual abrió la puerta sacándolo del domicilio, vaciando una cubeta con agua en el sillón que se estaba quemando.
Hasta el lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes revisaron al menor el cual no presentaba lesión alguna o intoxicación, arribando efectivos de Bomberos de Nogales quienes culminaron las labores de sofocar el fuego.
Horas más tarde alrededor de las 02:44 horas se informó sobre el incendio de un vehículo en calle José Zazueta de la colonia Los Encinos, en el lugar agentes preventivos observaron a una persona del sexo masculino sofocando las llamas con una cubeta con agua que echó al interior de un vehículo Kia Sorento año 2007.
El reportante y afectado de nombre Fernando E. de 36 años, manifestó haber sido alertado por su vecina de que el interior del vehículo se estaba incendiando, por lo que con cubetas los apagó, presentando daños totales al interior, desconociendo como inició el fuego.
Sobre ambos casos la autoridad preventiva dio aviso al Centro de Atención Temprana.