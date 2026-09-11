Vecino rescata a niño de 5 años durante incendio en Nogales

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Martín H., de 23 años, sacó al menor de la vivienda de su vecino en la colonia Nuevo Nogales y ayudó a controlar las llamas antes de la llegada de Bomberos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/09/2026 03:52 PM.
En Nogales y editada el 11/09/2026 03:55 PM.