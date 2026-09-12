Ayuntamiento de Nogales difunde señales de alerta para prevenir el suicidio

El Ayuntamiento de Nogales, a través de la Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública Municipal, realizó una jornada de distribución de material informativo en el cruce del bulevar El Greco y la prolongación de la avenida Obregón.
La actividad fue encabezada por la titular del área, Melissa Encinas Romero, y contó con la participación de personal del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, la Unidad Municipal de Protección Civil, Educación Municipal y Salud Municipal.
La jornada tuvo como propósito orientar a la ciudadanía sobre cómo identificar las señales de alerta en una persona que podría encontrarse en riesgo de suicidio, así como dar a conocer las instancias especializadas que brindan apoyo y atención.
El material entregado a automovilistas y peatones incluye la ruta para la prevención del suicidio y describe señales de alerta que pueden ayudar a salvar vidas, entre ellas el consumo de alcohol o drogas, las autolesiones, los cambios drásticos de comportamiento o estado de ánimo, el aislamiento, la pérdida de esperanza y el cierre repentino de asuntos pendientes.
También menciona las publicaciones o mensajes relacionados con el suicidio en redes sociales, las expresiones sobre deseos de morir, los pensamientos recurrentes, el descuido personal y las alteraciones del sueño y del apetito.
Entre las recomendaciones se encuentran permanecer junto a la persona en riesgo, escucharla con empatía y sin juzgar, no retarla ni minimizar lo que expresa, reconocer la situación y solicitar ayuda profesional.
Encinas Romero destacó que las jornadas de difusión y entrega de información para prevenir el suicidio continuarán de manera permanente y se buscará incorporar a más dependencias e instituciones de asistencia social.