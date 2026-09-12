Ayuntamiento de Nogales difunde señales de alerta para prevenir el suicidio

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Seguridad Pública, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y otras dependencias difundieron información sobre señales de alerta y cómo actuar ante una persona en riesgo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 10:00 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 10:05 AM.