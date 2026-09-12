Buscan rescatar la historia Lipan Apache y crear un museo en Nogales

...

Autoridades culturales y representantes de la tribu trabajan en un proyecto para preservar sus cantos, leyendas, tradiciones y lengua, además de combatir años de exclusión y narrativas discriminatorias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/09/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 11:06 AM.