Buscan rescatar la historia Lipan Apache y crear un museo en Nogales

La creación de un museo dedicado a la Tribu Lipan Apache y la visibilización de su historia buscan poner fin a años de exclusión y narrativas discriminatorias. El proyecto busca rescatar el patrimonio biocultural y reconocer la verdadera identidad de esta comunidad originaria, alejándose de las versiones sesgadas dejadas por los colonizadores.
Para avanzar en esta iniciativa, se llevó a cabo una reunión en donde se establecieron las pautas para el fortalecimiento cultural de la etnia. En el encuentro participaron el gobernador de la tribu, Joel Cabral Cruz; el director del IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid, así como la coordinadora de patrimonio cultural y atención a los pueblos originarios del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Anabella Coronado Ruiz, así como personal del ISC, IMFOCULTA e integrantes de la etnia.
¿Qué quisiéramos nosotros? Que cada pueblo en Sonora tuviera sus museos y que pudieran ahí con libertad expresar, hacer trabajo de conservación, hacer trabajo de recuperación de tradiciones. En el caso de los idiomas o las lenguas originarias, pues también el museo sirve para poder establecer esos vínculos y esos aprendizajes de varias generaciones, comentó la antropóloga Anabella Coronado.
Además del rescate de las tradiciones, los especialistas destacaron la urgencia de eliminar los calificativos negativos y el racismo que históricamente han rodeado a los Apaches, con el objetivo de comprender a fondo sus procesos de migración, la desprotección que sufrieron y la defensa de su territorio, reconociendo el valor y las particularidades de los nueve pueblos originarios que existen en Sonora.
Son las mismas comunidades las que llegan a establecerse en un lugar o en otro. Entonces creo que ahí hay muchas injusticias que podemos remediar y los medios que nosotros usamos pues obviamente buscamos el fomento a la cultura, el fomento a la conservación del patrimonio biocultural en este caso de los pueblos y creo que tenemos muchas formas de hacerlo y vamos a trabajar con los Lipan para lograr eso, mencionó.