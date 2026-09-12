Julia Huerta lleva los “Diálogos por la Transformación” hasta la colonia Mediterráneo

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La morenista recorrió colonias y sectores laborales de Nogales para escuchar inquietudes y propuestas, además de fortalecer el acercamiento con ciudadanos y trabajadores

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 10:15 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 10:23 AM.