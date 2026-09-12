Julia Huerta lleva los “Diálogos por la Transformación” hasta la colonia Mediterráneo

Con una contundente respuesta de respaldo ciudadano al desempeño de los gobiernos de la Cuarta Transformación, Julia Huerta continúa su recorrido por el municipio impulsando los Diálogos por la Transformación. A través del fortalecimiento del trabajo interno de Morena y priorizando el contacto cara a cara con la gente, Huerta ha llevado el mensaje del humanismo mexicano y el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” a colonias, fraccionamientos y centros de trabajo.
Durante sus más recientes jornadas, se ha destacado el profundo interés de las y los nogalenses por dar continuidad al proyecto de nación, reconociendo que la verdadera transformación nace desde las bases de la sociedad, con la premisa de escuchar para transformar.
El día de ayer, los Diálogos por la Transformación llegaron a la colonia Mediterráneo, donde se generó un espacio de intercambio de ideas sobre el deseo compartido de seguir construyendo un mejor Nogales; en este encuentro vecinal, Julia Huerta destacó el valor de la comunidad en el proceso de cambio.
En el centro de la transformación se reafirmó que una ciudad se visualiza verdaderamente desde sus colonias, desde sus familias y desde las personas que diariamente aportan su esfuerzo para verla crecer. Desde la escucha activa Julia Huerta recogió inquietudes, propuestas y palabras de aliento que motivan a seguir recorriendo y compartiendo el mensaje del movimiento.
Huerta agradeció el tiempo y la apertura de cada vecina y vecino que acompañó la jornada, subrayando que Nogales merece seguir avanzando poniendo siempre a su gente en el centro de las decisiones.
Como parte de la visión integral de estos diálogos, la agenda incluyó una importante visita al sector industrial de la ciudad, donde Julia Huerta dialogó directamente con la fuerza laboral y los emprendedores locales, al destacar el encuentro e invitación con los trabajadores de una maquiladora a cargo de Oscar López, un claro ejemplo del potencial nogalense con empresa familiar.
Julia Huerta reafirma su compromiso de seguir caminando las calles de Nogales, consolidando la organización interna del partido y demostrando que el gobierno humanista de la 4T se construye todos los días, codo a codo con el pueblo.