La magia de Harry Potter regresa a Nogales con un gran festival

El mundo mágico regresará a la frontera con la nueva edición del Harry Potter Fest Nogales 2026, un evento diseñado para promover la imaginación, la lectura y el sano entretenimiento, con una cita directa para los aficionados de esta obra de J. K. Rowling para el próximo 24 de octubre, desde la una de la tarde hasta las ocho de la noche, en las instalaciones del IMFOCULTA.
En conferencia de prensa, el director del IMFOCULTA, Nadir Altair del Cid, junto a Guillermo Puebla y Francisco Ozuna de Story Tellers Club, explicaron que la iniciativa busca ofrecer una alternativa cultural diferente en la ciudad y consolidar un espacio de convivencia, esto gracias a la excelente afluencia que se tuvo durante el año pasado, por lo que la jornada promete a los asistentes que podrán sumergirse en la temática con actividades, proyecciones de las películas y degustaciones que incluirán la famosa cerveza de mantequilla.
Será una jornada pensada para convivir en familia y disfrutar de actividades como carrera de escobas, duelo de varitas, trivia, cosplay, torneos, venta de productos y muchas sorpresas más, comentó el director de IMFOCULTA.
Bueno, vamos a tener actividades para toda la familia, tenemos el torneo de los tres magos, el año pasado ganó la casa Slytherin, entonces por eso este año tanto los boletos como el siguiente flyer que voy a lanzar es completamente Slytherin. Yo soy Slytherin, entonces ganaron el año pasado, vamos a meterlo también este año, todo con temática de Slytherin; reitero es para toda la familia, cualquiera puede venir, lo bueno es que aquí en el Instituto hay formas y rampas para que puedan entrar también personas con una discapacidad motriz, indicó Puebla.