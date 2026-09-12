La magia de Harry Potter regresa a Nogales con un gran festival

...

El Harry Potter Fest Nogales 2026 llegará el 24 de octubre al IMFOCULTA con duelos de varitas, carrera de escobas, cosplay, trivia, torneos, películas y hasta cerveza de mantequilla

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/09/2026 10:27 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 10:32 AM.