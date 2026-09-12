Nogales alerta por aumento de alergias por polen; Salud Municipal pide evitar automedicación

...

Salud Municipal recomienda acudir al médico ante síntomas y evitar la automedicación, ya que el crecimiento de maleza y el florecimiento de plantas y árboles elevan la presencia de polen en el ambiente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 10:38 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 10:43 AM.