Nogales alerta por aumento de alergias por polen; Salud Municipal pide evitar automedicación

Ante el incremento estacional de casos de alergia asociado con la presencia de polen, el Ayuntamiento de Nogales, a través de la Dirección de Salud Municipal, invitó a la población que presente síntomas a solicitar atención médica y evitar la automedicación.
La directora de la dependencia, Viviana García Ruiz, explicó que las lluvias recientes han favorecido el crecimiento de maleza y el florecimiento de plantas y árboles, lo que incrementa la presencia de polen en el ambiente.
Las alergias que no son atendidas adecuadamente pueden ocasionar complicaciones en el sistema respiratorio, por lo que es importante acudir con personal médico ante la aparición de síntomas, señaló.
Los servicios se ofrecen de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, por lo que García Ruiz reiteró la invitación a la ciudadanía para aprovechar la atención disponible.Finalmente, destacó la importancia de no automedicarse, ya que consumir medicamentos sin prescripción o distintos de los indicados por profesionales de la salud puede agravar el estado del paciente.