¡Nogales se prepara para el frío! Protección Civil pide revisar calefactores

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Ante los primeros frentes fríos previstos desde septiembre, autoridades alistan cobijas, colchonetas y apoyo para personas vulnerables, además de acciones para prevenir accidentes por calefactores de gas y eléctricos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/09/2026 10:43 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 10:51 AM.