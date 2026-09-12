¡Nogales se prepara para el frío! Protección Civil pide revisar calefactores

El Ayuntamiento de Nogales, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, prepara acciones para atender a personas en situación de vulnerabilidad y prevenir accidentes en los hogares por el uso de calefactores, ante el pronóstico de 56 frentes fríos para el país durante la próxima temporada invernal.
La titular de la dependencia, Julia Guadalupe Ochoa Zavala, informó que desde septiembre comenzarán a presentarse los primeros frentes fríos y masas de aire polar, los cuales podrían ocasionar descensos de temperatura durante las madrugadas, mientras persisten condiciones cálidas durante el resto del día. Por ello, exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.
Nos estamos preparando con colchonetas, cobijas y otros artículos e insumos que serán entregados a personas en situación de calle y a quienes habitan en zonas alejadas cuando arrecie el frío. Además, trabajaremos de manera coordinada con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Dirección de Bienestar Social y otras dependencias para proporcionar alimentos y bebidas calientes a quienes lo necesiten, explicó.
Ochoa Zavala agregó que se coordinarán esfuerzos con las instituciones de salud de los tres órdenes de gobierno, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y otras corporaciones de auxilio, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas y la atención a la población.
Como primera medida, la funcionaria recomendó a las familias nogalenses revisar y dar mantenimiento anticipado a las instalaciones eléctricas de sus hogares, así como a los calefactores que funcionan con electricidad o gas, antes de comenzar a utilizarlos.