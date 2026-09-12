OOMAPAS pondrá fin a aguas negras en Arroyo Los Nogales tras dos décadas

...

OOMAPAS instala casi 2 kilómetros de tubería para sacar las aguas residuales del cauce y reducir problemas de contaminación y salud pública; la obra quedaría concluida a finales de diciembre de 2026

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/09/2026 11:13 AM.
En Nogales y editada el 12/09/2026 11:17 AM.