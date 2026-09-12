OOMAPAS pondrá fin a aguas negras en Arroyo Los Nogales tras dos décadas

El proyecto de infraestructura en el Arroyo Los Nogales, de acuerdo con OOMAPAS, permitirá finalizar con dos décadas de mala conducción de aguas negras y problemas de salud pública. Tras años de espera, la obra pondrá un fin definitivo a la contaminación y los riesgos sanitarios que han afectado históricamente a las familias de este sector.
Los trabajos, a cargo del personal de la paramunicipal bajo la dirección de Leonardo Sandoval, contemplan la instalación de casi dos kilómetros de tubería nueva, con el objetivo de liberar el cauce central y concluir todas las labores operativas para finales de diciembre de este 2026.
Pues el beneficio directo que va a ser es que ya no van a correr aguas negras por el arroyo, ya no van a tener los problemas de saneamiento, de que huele o de que se pueden contaminar. Aquí se va a encauzar como se debe encauzar el agua, la pluvial por el arroyo que es pluvial y el agua de este residual por sus conductos, por sus tuberías, comentó el director del OOMAPAS.
La ejecución del proyecto, mencionó Sandoval, se realiza de manera directa con las cuadrillas del organismo, para agilizar la respuesta inmediata del Gobierno del Estado de Sonora, evitando así procesos largos de licitación y atendiendo de lleno el problema.
Los que somos de aquí en Nogales sabemos los problemas que son del arroyo de Los Nogales y nos toca resolverlos. ¿Para qué traer gente de otra parte o compañías? Cuando tenemos un gran personal en el cual podemos confiar y el cual sabe hacer las cosas bien, manifestó.