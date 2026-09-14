Adulto mayor muere en las vías del tren frente a Lomas de Nogales

Un hombre adulto mayor fue localizado sin vida sobre las vías del tren a la altura de una de las puertas de los patios del ferrocarril frente a la colonia Lomas de Nogales.
De acuerdo con el reporte policial este hecho se documentó alrededor de las 15:00 horas cuando se informó al 911 sobre el hallazgo del cuerpo que había sido decapitado por el paso del tren.
Cuerpos de rescate y autoridades acudieron al sitio confirmando el hallazgo, se trató de un hombre de aproximadamente 70 años de edad.
El cuerpo fue levantado por una funeraria local y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se hicieron cargo de las diligencias de ley.
Debido a la forma y condiciones en las que fue encontrado el cuerpo del hombre, las autoridades no descartan que se haya tratado de un hecho premeditado por parte del finado. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad.