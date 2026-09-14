Adulto mayor muere en las vías del tren frente a Lomas de Nogales

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Un hombre de aproximadamente 70 años fue localizado sin vida durante la tarde del lunes en los patios del ferrocarril; la Fiscalía de Sonora inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/09/2026 12:42 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 12:49 PM.