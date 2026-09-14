Angélica Burgos lleva las brigadas de Morena hasta La Mesa

El trabajo en equipo de las brigadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nogales, Sonora, brinda resultados en el posicionamiento del instituto político en esta frontera, manifestó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en esta frontera y militante de Morena, reconoció el esfuerzo y el interés de sus correligionarios por fortalecer al partido en la comunidad fronteriza.
Estamos trabajando muy fuerte en la unidad y con el respaldo del grupo de fundadores de Morena en Nogales…seguimos avanzando en el fortalecimiento de nuestro partido entre la ciudadanía nogalense, indicó.
Los brigadistas recorrieron varios sectores habitacionales y del tianguis del lugar, acompañados de Javier Ugalde, Reyna López, Enrique Jaramillo, así como los integrantes del Comité de Jóvenes al 100 de Alejandra Velázquez y Kevin Montoya.
Esta es una muestra de unidad y de participación de importantes militantes de nuestro partido…comprometidos en fortalecer la presencia de Morena en las colonias de nuestra ciudad, destacó Angélica Burgos.
El llevar información de los logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación a las colonias de Nogales, agregó, mantiene a los ciudadanos atentos a los beneficios de los programas sociales de los gobiernos emanados de Morena.