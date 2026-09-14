Angélica Burgos lleva las brigadas de Morena hasta La Mesa

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Militantes y fundadores del partido recorrieron calles y el tianguis de la colonia para informar a ciudadanos sobre programas sociales y acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 11:23 AM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 11:32 AM.