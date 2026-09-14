Casi 5 años de prisión por intentar cruzar armas a México por Nogales

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Un ciudadano estadounidense recibió una sentencia de 4 años, 9 meses y 17 días de prisión, además de una multa, tras ser detenido en la garita Puerta México con dos armas y cartuchos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:23 PM.