Casi 5 años de prisión por intentar cruzar armas a México por Nogales

Una sentencia de 4 años de prisión se dictó contra de un hombre de origen estadounidense que en días pasados fue detenido por las autoridades de aduana de esta frontera de Nogales al cruzar al país procedente de Arizona con dos armas de fuego.
Según el reporte de la Fiscalía General de la República fue a través de un procedimiento abreviado, que obtuvo sentencia condenatoria contra Jesús “N”, por acreditar su participación en la comisión del delito de introducción a territorio nacional de forma ilícita de armas y cartuchos del uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
En las instalaciones de la garita 1, “Puerta México”, en Nogales, Sonora, elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas detuvieron a Jesús, de nacionalidad estadounidense, cuando intentó introducir al país dos armas y los cartuchos.
Jesús viajaba a bordo de un vehículo con placas del estado de Arizona, E.U.A., que también fue asegurado y junto con los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien integró la investigación correspondiente.
Tras realizar diversas diligencias, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias ante el juez, quien, mediante procedimiento abreviado, dictó una pena de cuatro años nueve meses 17 días de prisión y una multa de 27 mil 327 pesos con 50 centavos, contra Jesús.