Club Rotario busca llevar sonrisas a más de 1,500 niños de Nogales!

Con el propósito de generar un impacto duradero en la comunidad, el Club Rotario Nogales Industrial inició su nuevo ciclo de trabajo a finales de julio. Carlos Encinas, actual presidente de la organización, detalló los planes trazados para este año, los cuales retoman proyectos consolidados y suman nuevas iniciativas de gran alcance.
El enfoque principal de la agrupación se centra en áreas vitales como la educación, el acceso a servicios de agua potable y la salud, al destacar que entre los planes más ambiciosos destaca “Diente Feliz2, un proyecto de clínicas dentales impulsado a petición de colegas rotarios de Estados Unidos. Esta iniciativa, desarrollada en conjunto con la Universidad Binacional y con el respaldo de clubes de Canadá, Green Valley y Nogales, Arizona, proyecta atender a más de 1,500 niños con servicios de limpieza y prevención de caries.
El Presidente del Club resaltó la fraternidad y la diversidad caracterizan al club, integrado actualmente por 21 miembros de distintas edades y profesiones, al combinar la experiencia de los veteranos y la energía de los nuevos integrantes fortalecen sustancialmente la capacidad de servicio de la organización, donde el trabajo de todos vale lo mismo para lograr los objetivos comunitarios.
En Rotary tenemos siete pilares y para no entrar mucho en detalles, estamos hablando de que los principales que vamos a atacar este ciclo rotario es retomar con los buenos proyectos que traíamos, que están la mayoría basados en educación, lo que son los servicios de agua potable y lo que viene siendo la salud, eso es nuestro enfoque principal para los proyectos para este ciclo rotario, dijo.
Para contribuir a la campaña End Polio Now, el club organiza su tercer torneo anual de pádel, que se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en las instalaciones de Punto Padel. Los recursos obtenidos a través de los donativos de los socios y las actividades de convivencia se destinarán directamente a la Fundación Rotaria para acercar al mundo a la meta de la erradicación total de la enfermedad.