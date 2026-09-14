Club Rotario busca llevar sonrisas a más de 1,500 niños de Nogales!

...

El proyecto “Diente Feliz” contempla clínicas dentales con servicios de limpieza y prevención de caries, como parte del nuevo ciclo de trabajo del Club Rotario Nogales Industrial

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/09/2026 01:33 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 01:41 PM.