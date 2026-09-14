Contención metálica parte auto en dos tras aparatoso choque en Nogales

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Una pareja y su hijo de 12 años fueron hospitalizados luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra la barrera en el periférico Oriente; sus lesiones no ponen en riesgo la vida

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/09/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 12:24 PM.