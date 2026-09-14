Contención metálica parte auto en dos tras aparatoso choque en Nogales

Una pareja y su hijo menor tuvieron que ser hospitalizados luego de protagonizar un aparatoso accidente al conducir sobre el periférico Oriente en Nogales, Sonora, e impactarse contra la contención metaliza que partió su auto en dos.
Este hecho se registró en horas de la mañana del domingo 13 de septiembre cuando se informó al número de emergencias sobre el accidente.
Agentes de tránsito, cuerpo de bomberos y socorristas de la cruz roja acudieron al lugar y auxiliaron a los afectados, en el lugar se informó que la mujer conducía el automóvil y era acompaña de su hijo de 12 años y su esposo.
De acuerdo con los datos preliminares la madre y el menor fueron trasladados a la Clínica 5 del IMSS, mientras que el padre fue llevado al Hospital IMSS-Bienestar para recibir atención médica, donde fueron atendidos de sus lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su vida.
Se desconoce hasta el momento que fue lo que provocó el accidente.