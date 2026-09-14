Huye de una pelea y termina herido tras caer del puente de El Greco

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Un joven resultó lesionado luego de caer desde el puente peatonal de El Greco hacia el área de las vías del tren, tras un altercado en el que una mujer habría sido agredida

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/09/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:28 PM.