Huye de una pelea y termina herido tras caer del puente de El Greco

Un sujeto que agredió a una mujer arriba del puente peatonal del El Greco en Nogales, Sonora, se arrojó de lo alto del lugar para huir del esposo de su víctima que lo perseguía tras la agresión.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 de la noche, cuando personal de seguridad de Ferromex observó al joven en el área del puente peatonal auxiliándolo y solicitando ayuda para su atención.
En el lugar trascendió que momentos antes se habría registrado un altercado entre el joven y otro individuo arriba del puente. Durante la situación, una mujer que transitaba por el sector habría sido golpeada en el rostro, por lo que su acompañante comenzó a seguir a Francisco sobre el puente.
Al percatarse de que estaba siendo alcanzado, el joven aparentemente decidió saltar desde lo alto del puente, cayendo hasta el área de las vías a 8 0 9 metros de altura, resultando con lesiones, principalmente en la cabeza y sus piernas.
Personal de seguridad de Ferromex acudió en su auxilio y logró retirarlo de la zona de las vías, trasladándolo hacia un costado de los patios del CAADES y las instalaciones de Pemex, donde posteriormente solicitaron la presencia de las autoridades.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, brindaron atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron al IMSS Bienestar, donde quedó bajo atención médica.
Cabe mencionar que los afectado no interpusieron denuncia alguna contra del agresor y hasta el momento se desconoce os motivos del confrontamiento.