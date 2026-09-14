Identifican a hombre atropellado por el tren en Nogales

Las autoridades dieron a conocer la identidad de la persona que fue localizada sin vida al lado de las vías del tren en Nogales, Sonora, confirmando que efectivamente fue atropellado por la locomotora del tren en el lugar.
De acuerdo con el informe policial el finado respondía al nombre de José “N” quien contara con 67 años de edad y fuera de origen estadounidense.
El reporte policial sobre este lamentable hecho detalla que fue a las 14:54 horas del pasado 13 de septiembre que se informó al 911 sobre el hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal donde confirmaron el hecho a la altura de la puerta de los patios del Ferromex ubicada de bajo del conocido puente hotel Caribean.
Al estar constituidos en el lugar observaron a un masculino ya sin signos vitales a un costado de las vías del tren, quien fue identificado como José de 67 años de nacionalidad estadounidense, dando aviso a la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo de las diligencias de ley.
Hasta el momento las autoridades ministeriales no han determinado si se trató de un accidente o de un hecho premeditado.