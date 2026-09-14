Identifican a hombre atropellado por el tren en Nogales

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Autoridades confirmaron que José “N”, de 67 años y de nacionalidad estadounidense, murió tras ser arrollado por una locomotora; investigan si se trató de un accidente o de un hecho premeditado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/09/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:33 PM.