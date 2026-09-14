Llevan prevención y apoyo a las escuelas durante este ciclo escolar

La Subdirección de Prevención del Delito de Seguridad Pública en Nogales, Sonora, bajo la titularidad de Melissa Encinas, inició sus programas de intervención para el actual ciclo educativo, desde el propósito es acercar conferencias y módulos informativos a los distintos planteles de la localidad.
La funcionaria explicó que el personal acude a las escuelas para dialogar con directivos y docentes, a fin de conocer las problemáticas específicas de cada institución.
Durante estas jornadas, instalan módulos de atención por cada departamento y, en ocasiones, cuentan con el respaldo de otras dependencias municipales o estatales.
Debido a que septiembre es el mes de la prevención del suicidio, la corporación intensifica dicha campaña, la cual tiene carácter permanente al igual que las acciones contra el abuso sexual infantil. En las pláticas preventivas, los instructores enseñan a los estudiantes a evitar situaciones de depresión, identificar señales de alerta y conocer la ruta correcta para solicitar asistencia.
Si los agentes detectan algún caso de riesgo, toman los datos del menor, contactan a los padres de familia y canalizan la situación hacia los servicios gratuitos de la dependencia, tales como DARE, Heptatlón, trabajo social o psicología.
Entre los temas más solicitados por el sector educativo destacan la prevención de violencias, escolar, familiar y contra la mujer, así como el combate al consumo de narcóticos, particularmente 'wax' y vapeadores. Para los alumnos de secundaria y preparatoria, la conferencia principal es "Menores en conflicto con la ley", donde se detallan las consecuencias legales de sus actos y la diferencia entre faltas administrativas y delitos.
Melissa Encinas invitó a los padres de familia y a la comunidad en general a sumarse a estos esfuerzos preventivos, al ratificar que las puertas de la Subdirección, así como las de todos sus departamentos y agrupaciones, están abiertas para recibir a la ciudadanía y brindar ayuda oportuna.