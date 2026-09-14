Llevan prevención y apoyo a las escuelas durante este ciclo escolar

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Seguridad Pública inició sus programas en planteles de la ciudad con pláticas sobre violencia, consumo de sustancias y salud emocional, además de atención y canalización para estudiantes que requieran ayuda

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/09/2026 04:37 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:41 PM.