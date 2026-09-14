Tras lluvias, árbol colapsa; bloquea escalinatas y deja sin luz a vecinos

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Las lluvias provocaron el colapso de un pirul en la colonia Municipal; el árbol dañó una vivienda, derribó cableado de la CFE y mantiene bloqueado el paso peatonal, mientras vecinos esperan atención

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/09/2026 04:44 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:48 PM.