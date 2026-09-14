Tras lluvias, árbol colapsa; bloquea escalinatas y deja sin luz a vecinos

Tras las precipitaciones registradas la tarde del pasado viernes, un árbol de pirul de grandes dimensiones colapsó sobre unas escalinatas de uso público en la colonia Municipal, al provocar severos daños materiales, el bloqueo total de la vía peatonal y la interrupción del servicio eléctrico, situación que mantiene en la desesperación a los residentes del sector en Nogales, Sonora.
El incidente se suscitó en el cruce del callejón Francisco I. Madero y la calle Montaña, de acuerdo con los testimonios y las evidencias visuales, el reblandecimiento de la tierra a causa de la lluvia provocó que el pesado tronco cediera desde su base, para caer transversalmente sobre los escalones de concreto.
Tal como se documenta en imágenes, el frondoso árbol se precipitó no solo sobre las escaleras, sino que sus ramas y tronco impactaron contra una vivienda adyacente y derribaron parte del cableado del sistema eléctrico perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En la zona se aprecia la magnitud del desprendimiento, aunque el área fue acordonada con cinta amarilla de precaución, el enorme tronco y el ramaje continúan en bloqueo por completo la circulación por los barandales, lo que representa un riesgo latente y obliga a los colonos a buscar rutas alternas en un terreno ya de por sí accidentado; además, el follaje caído ha atrapado maleza y desechos urbanos, para complicar el panorama sanitario del callejón.
Las vecinas afectadas han manifestado su frustración ante lo que consideran una omisión por parte de las dependencias correspondientes para retirar los restos del árbol y el cableado tenso siguen en el mismo lugar de la caída, a pesar de que el caso ya fue reportado a las autoridades municipales y a la paraestatal.
Una de las afectadas manifestó que ya lo reportaron varias veces y no han tenido una respuesta positiva, al señalar que nadie ha acudido a limpiar ni a solucionar, además de que tienen el servicio de energía eléctrica intermitente y con fallas, por lo que desconectaron preferentemente electrodomésticos, con riesgo de conservación de alimentos.