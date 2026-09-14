Nogales aumenta su producción de agua y pasa de 47 a 62 pozos

En su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales destaca el fortalecimiento del sistema de agua potable, con el incremento de 47 a 62 pozos en operación y una capacidad de producción que pasó de 850 a mil 350 litros por segundo, en beneficio de alrededor de 80 mil familias nogalenses.
Como parte de las acciones realizadas, fueron reequipados 15 pozos, se incorporaron tres nuevos y otros dos ampliaron su capacidad, lo que permite mejorar el suministro y avanzar hacia una distribución más eficiente en los distintos sectores de Nogales, Sonora.
Entre las obras estratégicas se encuentra el cuarto Acueducto Poniente, que registra un avance del 90 por ciento. Además, se construyeron tres nuevos tanques elevados, uno más se encuentra en proceso y otros tres fueron rehabilitados. La capacidad de captación de la galería filtrante también aumentó de 20 a 150 litros por segundo.
En materia de saneamiento, la capacidad de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Los Alisos aumentó de 220 a 330 litros por segundo, mientras que Lomas de Anza pasó de 20 a 35 litros por segundo y Puerta de Anza mantiene una operación de 45 litros por segundo.
Estas mejoras permitieron incrementar el volumen anual de aguas tratadas de 9 millones 303 mil metros cúbicos en 2021 a 12.77 millones de metros cúbicos en 2026. También se renovó la planta solar Los Alisos y se incorporó a un programa del Banco de Desarrollo de América del Norte para modernizar parte de su tecnología.
El Ayuntamiento de Nogales, trabaja además en el aprovechamiento del agua tratada para su conducción hacia el río Bambuto y en las obras que se desarrollan en el arroyo Los Nogales, con el propósito de fortalecer la infraestructura sanitaria y disminuir las descargas de aguas residuales.
A través del Centro de Monitoreo, el 60 por ciento de los equipos ya cuenta con telemetría y se trabaja para alcanzar una cobertura del 90 por ciento. Esta tecnología permite supervisar pozos y rebombeos, mejorar los controles volumétricos, detectar variaciones de energía y hacer más eficiente la distribución del agua.
La Mesa del Agua e Infraestructura, instalada el 18 de junio de 2024, mantiene seguimiento permanente al suministro, la distribución, la medición, la atención ciudadana, las estadísticas y la agenda de riesgos, con el objetivo de tomar decisiones basadas en información precisa.
“El agua ha sido nuestro mayor reto y también nuestra principal prioridad. Con planeación, inversión, tecnología y trabajo permanente estamos construyendo soluciones de fondo para las familias. Estos resultados demuestran que Nogales Avanza”, expresó el presidente municipal.