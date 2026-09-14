Nogales aumenta su producción de agua y pasa de 47 a 62 pozos

...

En su Segundo Informe, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó que la capacidad de producción creció de 850 a 1,350 litros por segundo, beneficiando a unas 80 mil familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 11:32 AM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 11:55 AM.