Nogales honra a los Niños Héroes y llama a las nuevas generaciones a defender sus valores

...

Autoridades civiles y militares conmemoraron la gesta de Chapultepec y destacaron que el compromiso, el honor y el amor por México siguen siendo valores fundamentales para enfrentar los retos de la actualidad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/09/2026 12:49 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 01:10 PM.