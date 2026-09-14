Nogales honra a los Niños Héroes y llama a las nuevas generaciones a defender sus valores

El legado de entrega y amor a la patria que dejó una juventud dispuesta a dar su vida por la soberanía de México, se honró este domingo, al conmemorar este 13 de septiembre la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en donde autoridades civiles y militares se reunieron en la frontera para recordar que, ante las circunstancias extraordinarias, la edad nunca ha sido un límite para asumir el compromiso con el país.
Para relatar el valor de este episodio histórico, el Capitan Primero de Caballería, Daniel Jiménez López, relató como un grupo de cadetes enfrentó de manera desigual a más de 7 mil invasores en 1847, en donde enfatizó que las fuerzas armadas contemporáneas ven este sacrificio como un motor fundamental y permanente para garantizar la seguridad e independencia de la nación.
Conscientes del enorme patrimonio de honor que heredamos e impulsados por el espíritu de lucha y sacrificio de nuestros niños héroes, los soldados de México realizamos con lealtad, honor y patriotismo el mayor esfuerzo en el cumplimiento de nuestros deberes, para responder y corresponder a la magnitud de tan glorioso legado. Es por eso que los soldados de hoy honramos aquel ejemplo preparándonos para defender la soberanía, la independencia y la integridad de nuestro territorio, comentó el capitán primero.
El funcionario subrayó que el desarrollo no se logra solo desde una sola trinchera, por lo que invitó a los ciudadanos a sumar esfuerzos para construir espacios seguros y dignos, por lo que reiteró que la oportunidad de escribir las próximas páginas en la historia de la frontera está en sus manos por medio del estudio, el trabajo y la perseverancia.
Los niños héroes nos dejaron una enseñanza que permanece vigente, la edad nunca ha sido un límite para demostrar compromiso, dignidad y amor por México. Hoy nuestra responsabilidad es distinta, pero el principio es el mismo, hacer lo que nos corresponde y hacerlo con honor. Desde este municipio reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por Nogales, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que escuche, un gobierno que atienda, enunció el secretario Sedano.