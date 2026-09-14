Nogales va por mil 500 litros de agua por segundo y nuevas inversiones

La consolidación del anillo hídrico y la recuperación de la confianza de agencias internacionales para financiar proyectos de saneamiento marcarán la recta final de la administración local, esto tras un año más de gestiones diplomáticas y técnicas, con lo que la frontera asegura estar lista para recibir inversiones históricas a fondo perdido y del tipo económico para la creación de empleo.
En el marco del quinto informe del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, destacó que el trabajo conjunto busca alcanzar un abasto de agua de mil 500 litros de agua por segundo, además adelantó que en su propio informe compartirá los detalles de un acuerdo muy importante con el Banco de Desarrollo.
Muy bien, sí, efectivamente ayer estuvimos allí asistiendo al quinto informe del gobernador, pues fue un informe muy nutrido, es el gobernador de las becas, es el gobernador del bienestar, es el gobernador del presupuesto social histórico en su administración, es el gobernador donde ha apoyado a Nogales en los temas del agua y de infraestructura social, indicó el munícipe.
Creo que hemos hecho un trabajo donde ya recuperamos la confianza y por supuesto la empatía con esas instituciones norteamericanas que abonan mucho a los proyectos anuales cuando son economías a fondos perdidos o a fondos en pactos con otros temas o infraestructura que nosotros invertimos o el Estado o la Federación, manifestó.