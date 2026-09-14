Nogales va por mil 500 litros de agua por segundo y nuevas inversiones

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Juan Gim Nogales asegura que la ciudad recuperó la confianza de agencias internacionales y anticipa un acuerdo con el Banco de Desarrollo para impulsar proyectos de agua, saneamiento e infraestructura

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/09/2026 03:21 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 03:35 PM.