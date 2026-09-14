La nueva captación pluvial de Tecnológico supera su primera prueba de lluvia

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Tras las recientes tormentas, el sistema comenzó a canalizar las corrientes de manera eficiente y ya fueron habilitados carriles sobre el puente, aunque continuarán cierres intermitentes por las obras

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/09/2026 01:21 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 01:29 PM.