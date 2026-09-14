La nueva captación pluvial de Tecnológico supera su primera prueba de lluvia

La nueva infraestructura de captación pluvial en la avenida Tecnológico superó su primera prueba frente a las puertas precipitaciones, al mismo tiempo que el flujo vehicular comenzó a reactivarse de manera gradual sobre el puente principal para desahogar el tráfico de la zona, esto de acuerdo con las proyecciones del gobierno municipal, la estrategia de obra busca el beneficio inmediato a los automovilistas mediante la habilitación de tramos seguros aun cuando los trabajos complementarios continúan en Nogales, Sonora.
El secretario de Desarrollo Urbano, Jorge Medina Esqueda, detalló que ya se encuentran operando dos carriles que permiten la circulación desde Tecnológico hacia la avenida de Los Maestros, así como el paso director de oriente a poniente, por lo que, al tratarse de una apertura provisional en las vialidades liberadas, el funcionario municipal exhortó a los conductores a mantener una cultura vial responsable.
Muy importante mencionarle a la ciudadanía que ahorita es la apertura temporal porque está funcionando como doble sentido, y que la ciudadanía pues tenga mucho cuidado, mucha precaución, que maneje a velocidades moderadas, y sobre todo pedirles de favor que sean corteses. Hemos observado pues que hemos perdido un poco el tema ese de la cortesía, de ceder el paso, de si uno llega a la intersección, pues darle paso a otro y luego permitir al otro. Muy importante eso porque eso hace que fluya más el tránsito vehicular, indicó el secretario.
De la misma forma mencionó, que los avances en la modernización de la nueva entrada de agua broncas al embovedado ha mostrado un comportamiento optimo ante las recientes tormentas, logrando canalizar eficientemente las corrientes, y de acuerdo con Medina, las cuadrillas trabajan en la cimentación de banquetas y áreas de pavimento, proyectando habilitar un carril adicional en este tramo en un plazo menos a tres semanas.
Efectivamente, ahí sí ya hemos tenido dos lluvias muy fuertes, inclusive una de ellas más fuerte que una de las del año pasado, en donde hemos observado que el área de captación con punta de bala o a cielo abierto ha estado funcionando muy bien. Ahí se van a colocar todavía todas las medidas de seguridad, los cercos con malla ciclónica, todas las rejillas para proteger esas áreas, pero sí hemos visto que ha funcionado en el área de captación, comentó.