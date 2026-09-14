Pese a ausencias y polémica, Nogales alista su informe para el 15 de septiembre

La entrega de resultados a la población se mantiene como máxima prioridad frente a las controversias políticas y el ausentismo que suele presentarse en la recta final de la administración, por lo que garantizar a los habitantes su conocimiento de las gestiones realizadas y el estado de su ciudad supera cualquier diferencia interna en el cabildo.
Ante los cuestionamientos por adelantar el evento público de rendición de cuentas para el 15 de septiembre, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, descartaron cualquier riesgo legal y confirmaron que la decisión cuenta con el respaldo de asesores jurídicos y empata con la agenda de más de 30 ayuntamientos que también presentarán sus avances en la misma fecha.
Bueno, yo soy muy respetuoso, siempre lo he dicho, de que el que quiera asistir, no solamente al informe, sino a las juntas, a la responsabilidad que le fue conferida como regidor, igualmente a mí como presidente, y cada quien es responsable, que asista o no asista, comentó el Alcalde.
Y más allá del día, creo que lo importante y lo de fondo es la esencia. La información va a estar disponible, se va a poder corroborar, cada quien va a tener su cuaderno, su libro de informe y eso es lo que la ciudadanía espera y busca de su gobierno, mencionó el secretario del Ayuntamiento.