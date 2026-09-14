Pese a ausencias y polémica, Nogales alista su informe para el 15 de septiembre

...

Juan Gim Nogales y el secretario del Ayuntamiento aseguran que adelantar la rendición de cuentas no representa un riesgo legal y que los resultados de la administración estarán disponibles para la ciudadanía

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/09/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 03:45 PM.