Policías detectan camioneta robada y detienen al conductor en Nogales

Una persona que tripulaba un vehículo que contaba con reporte de robo fue detenida por la Policía Municipal en la colonia Del Valle en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 18:29 horas que agentes comisionados al departamento de vehículos robados, localizaron sobre la calle Municipio de Tepache y Municipio de Sinoquipe de la colonia señalada un vehículo Chevrolet Blazer año 1999 de color negro el cual coincide con las características de uno con reporte de robo.
Por lo que procedieron a verificar la serie, ubicando a una persona del sexo masculino al interior, a quien se le hizo de su conocimiento de la inspección dando resultado positivo al reportado de robo del pasado 04 de agosto.
Por lo que los agentes procedieron a la detención del chofer de nombre Arnulfo "N" de 44 años de edad, quien no pudo acreditar la legal procedencia de la camioneta siendo trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón de C5.