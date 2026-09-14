Policías detectan camioneta robada y detienen al conductor en Nogales

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Agentes localizaron una Chevrolet Blazer con reporte de robo en la colonia Del Valle; el hombre que la conducía no pudo acreditar su legal procedencia y quedó a disposición de las autoridades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/09/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:15 PM.