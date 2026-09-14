PRI asegura que vuelve a ganar simpatías en Nogales

A través de la reestructuración de sus bases, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asegura experimentar una mayor aceptación por parte de la ciudadanía, afirmó su presidente David Chavoya, al promover un clima de motivación y reorganización interna frente a los próximos retos electorales 2027 en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el dirigente, la respuesta de la comunidad manifiesta un contraste positivo respecto a procesos electorales anteriores, ya que, mientras en el pasado el partido enfrentaba rechazo en los recorridos vecinales, las recientes visitas a las colonias revelan una recepción cálida y de puertas abiertas.
Expuso que el sector juvenil representa una pieza clave en esta nueva etapa, al notificar que la agrupación “Red de Jóvenes por México”, bajo el liderazgo local de Emanuel Rodríguez, proyecta gran dinamismo. Para la próxima semana, este grupo iniciará diversos programas comunitarios, con especial enfoque en el fomento al deporte en distintos sectores de la ciudad.
Sobre el escenario político para el 2027, Chavoya exhortó a la ciudadanía a evaluar de forma meticulosa a cada perfil, al asegurar que, si bien los partidos políticos funcionan como plataforma, la calidad moral y profesional de cada candidato debe ser el factor decisivo en las urnas.
En cuanto a las estrategias políticas, el dirigente priista aclara que el enfoque inicial del partido consistió en fortalecer su propia estructura, sin embargo, considera a las alianzas partidistas como una herramienta valiosa, siempre y cuando exista un objetivo social común para lograr mayor fortaleza.
Sobre la propuesta de votación con urnas electrónicas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), David Chavoya prefirió analizar el tema a profundidad antes de emitir una postura de rechazo total, para descartar riesgos inmediatos.
El dirigente concluye con una invitación al público para entablar el diálogo en las oficinas del comité municipal, situadas en calle San Francisco, con acceso por calle Maclovio Herrera, disponibles de lunes a viernes en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde.