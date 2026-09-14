PRI asegura que vuelve a ganar simpatías en Nogales

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El dirigente David Chavoya afirma que las visitas a colonias muestran una recepción más favorable que en procesos anteriores y adelanta nuevas acciones con jóvenes rumbo al 2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 14/09/2026 01:29 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 01:33 PM.