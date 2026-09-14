Pueblos indígenas unen fuerzas para apoyarse en la frontera de Nogales

La consolidación de una red de hermandad indígena para proteger y guiar a las comunidades originarias en la frontera marcó uno de los resultados más trascendentes del reciente informe de gobierno estatal, ya que lejos del discurso político, el encuentro sirvió para estrechar lazos directos frente a las necesidades de históricas de estos pueblos.
Joel Cabral Cruz, gobernador de la Tribu Lipan Apache, Chiricahua y Coyotero en Sonora, destacó que su comunidad fue notificada y tomada en cuenta en este ejercicio de rendición de cuentas, en donde se reconoció los avances logrados en conjunto con las autoridades estatales y municipales, así como los proyectos de infraestructura que están por llegar.
La tribu Lipan Apache fuimos bendecidos, apoyados, por este programa donde entramos, donde se nos electrificó la comunidad, algo que no nos costó absolutamente ni un cinco, gracias al señor Carlos Corrales, secretario de Pueblos Indígenas en el estado de Sonora por parte del Partido Morena, gracias a la maestra Edna Soto, a nuestro síndico, gracias al alcalde Juan Francisco Gim y al Cabildo que apoyaron para que esto saliera adelante, mencionó el gobernador tradicional.
Reiteró este acuerdo de cooperación entre etnias busca brindar asistencia, refugio y orientación a los miembros de cualquier comunidad que arriben a la frontera de Nogales, como parte de esta dinámica, próximamente recibirán a la gobernadora Mayo para dialogar sobre la prevención de conflictos y reafirmar el respaldo a las autoridades tradicionales reconocidas.
Los problemas, la incitación a la violencia entre las propias comunidades hacia otras comunidades y hacia el pueblo originario, lo cual es, insisto y se los he dicho, el problema es aquí en Nogales, nosotros con las autoridades tradicionales, no con dualidades con las autoridades tradicionales que es con las que platicamos nosotros, nosotros no tenemos ningún problema, entonces nosotros estamos bendecidos porque el apoyo viene desde arriba, fíjate que sí, se remarcó mucho ese apoyo, ese reconocimiento, ese lazo de hermandad que hay hacia la comunidad Lipan Apache, indicó.