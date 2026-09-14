Pueblos indígenas unen fuerzas para apoyarse en la frontera de Nogales

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La comunidad Lipan Apache destaca la creación de una red de cooperación con otras naciones originarias para brindar orientación y respaldo a sus integrantes, mientras avanzan proyectos de electrificación y caminos artesanales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/09/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 03:21 PM.