Retomarán detonaciones para terminar el túnel ferroviario de Nogales

A solo 32 metros de concretar la perforación principal, el megaproyecto del túnel ferroviario que conectará a México con Estados Unidos, reactivará sus trabajos de detonación en los próximos días, la obra que se había pausado, será retomada como una prioridad para finalizar la conexión fronteriza.
El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, confirmó que la logística para reanudar las explosiones controladas, ya está en marcha, por lo que, tras una evaluación técnica de la zona, se verificó que la infraestructura construida se encuentra en buenas condiciones, ya que las instalaciones no sufrieron vandalismo gracias al resguardo ininterrumpido de las autoridades militares.
En el 2027 yo pregunté a los mismos que estaban allí, en el 2027 está para terminarse porque tiene un avance muy grande ya el proyecto, ya la Presidenta lo ha retomado, el Gobernador por supuesto que también, y yo ya fui convocado a una reunión ya de la parte técnica, comentó el Alcalde.
Comentó en conjunto los tres niveles de gobierno se encuentran en el diseño de un sistema preventivo para garantizar la seguridad de los habitantes cercanos, además de que se establecerán canales oficiales para notificar con anticipación a los vecinos sobre los horarios y fechas en que ocurrirán las detonaciones.
Sí, exactamente, eso fue el principio de la reunión, donde va a haber una logística, donde se les avise, donde estemos comunicados, donde esté involucrado tránsito municipal, protección civil, Sedena, para que estén ellos informados y estén pendientes del programa que vamos a hacer por medio de comunicación, a qué horas y cuándo se va a estar detonando, qué días, etcétera, para que la Sedena esté informada para terminar sus 32 metros, comentó.