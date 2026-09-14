Retomarán detonaciones para terminar el túnel ferroviario de Nogales

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Juan Gim Nogales confirmó que ya se prepara la reanudación de los trabajos subterráneos, con un operativo preventivo para informar a los vecinos sobre las próximas detonaciones controladas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/09/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 14/09/2026 04:11 PM.