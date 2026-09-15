Agua, seguridad, bienestar y finanzas, los pilares del segundo informe del Alcalde Gim Nogales

Con un enfoque en las acciones de fondo que están transformando la red de abastecimiento y la vida diaria de los ciudadanos, se rindieron cuentas a la población durante el segundo informe del segundo periodo de gobierno del presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, evento, que se llevó a cabo en el Teatro Auditorio de Nogales en punto de las 10:00 de la mañana, mostró los valores de esta administración, destacando como temas principales el histórico rescate del agua, la seguridad comunitaria, el bienestar social y la salud financiera del municipio.
El desarrollo integral de una ciudad fronteriza se mide por su capacidad para llevar servicios básicos a cada rincón, garantizar la tranquilidad en sus calles y mantener finanzas sanas que permitan un crecimiento sostenido. Este es el panorama que hoy refleja la actual administración municipal de Nogales, sonora al presentar los resultados de su segundo año de gestiones.
Con una inversión sin precedentes en infraestructura hídrica, rescate de espacios públicos, programas sociales y una reestructuración financiera histórica, el municipio muestra indicadores de avance que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, el alcalde detalló cómo se ha hecho frente a los rezagos históricos, transformando la administración pública en un motor de desarrollo urbano y económico.
Mencionó actualmente, gracias a los trabajos de reingeniería, la capacidad de suministro ha alcanzado los 1,350 litros por segundo, un incremento del 41% en el volumen de agua distribuida ha marcado un antes y un después en la red de abastecimiento local, con la proyección de suministrar 1,500 litros por segundo al final de su mandato.
Para lograr estos resultados, describió se intervino de manera profunda en la infraestructura de extracción. Hoy en día, Nogales cuenta con 62 pozos en operación, resultado del reequipamiento de 15 fuentes de abastecimiento, la creación de 3 pozos nuevos y la ampliación de capacidad en 2 más.
Manifestó, la infraestructura de almacenamiento y distribución también fue objeto de rescate según el líder del ejecutivo local, pues de un total de 29 tanques elevados en operación, 5 se encontraban en un estado crítico, calificado como "terapia intensiva" por las autoridades. Ante esto, se construyeron 3 tanques nuevos, uno más está en proceso y se rehabilitaron 3 estructuras adicionales.
Una de las obras más emblemáticas de este rubro es el recién apodado como “Acueducto Bienestar”, el cual presenta un avance del 90 por ciento. Esta obra estratégica permitirá una captación adicional de 150 litros por segundo mediante una red de 52,500 metros lineales, beneficiando directamente a 80,000 familias nogalenses.
Expresó, la modernización incluyó la renovación de la Planta Solar Los Alisos, con una capacidad de 1 MW/hr, incursionando en programas del banco de desarrollo NADBANK para integrar tecnología de vanguardia. Además, el 60 por ciento de los equipos hídricos ya cuentan con sistemas de telemetría para un monitoreo preciso, con la meta de alcanzar el 90 por ciento para el cierre de 2026, además de esto el OOMAPAS presume una eficiencia comercial del 82 por ciento.
Comentó, durante el periodo 2025-2026, se construyeron 11 escalinatas con una inversión de 9,950 millones de pesos, sumando un total de 43 escalinatas edificadas desde 2021 con un fondo acumulado de 33.4 millones de pesos, con un programa de bacheo que, reportó la cobertura de más de 71 mil metros cuadrados en el último año, requiriendo una inversión superior a los 42 millones de pesos.
Declaró, la seguridad y la atención de emergencias también se fortalecieron con la construcción de la Estación de Bomberos Virreyes "Capitán Pablo Sixto Domínguez González", una obra que representó una inversión de más de 3.7 millones de pesos para ampliar la cobertura de respuesta en la ciudad, por lo que, en total, se ejecutaron 13 obras en colaboración con el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) enfocadas en educación, cultura y urbanización.
El cuidado del medio ambiente ocupó un lugar prioritario en la agenda municipal, el Relleno Sanitario, que opera bajo la norma NOM-083, fue recuperado en junio de 2025 y recibió una inyección de 18.56 millones de pesos para su modernización, dignificando además las instalaciones para los trabajadores con un nuevo comedor y área de regaderas.
A través de 39 eventos del programa "Sabarriendo", se retiraron 2,383 toneladas de basura de las calles. La conciencia ecológica se fomentó con la reforestación de 12 mil plantas y árboles en el municipio, la plantación de 840 árboles en escuelas y la creación del Santuario de la Abeja en el Cerro de la Pirinola, un espacio de 2,500 metros cuadrados con 12 colmenas dedicado a la conservación de esta especie, además de que Nogales logro el distintivo internacional "Ciudad del Árbol" por segundo año consecutivo, otorgado por la Arbor Day Foundation y Naciones Unidas.
Con labores preventivas incluyeron la formación de 80 niños y jóvenes en el programa Heptatlón, así como la visita a 262 escuelas con 54 jornadas que impactaron a más de 75 mil alumnos. se instalaron 4 nuevas cámaras de seguridad en la Garita Mariposa y se atendieron 1,047 reportes a través del C5N. Protección Civil, por su parte, ejecutó 2,834 acciones para anticiparse a situaciones de riesgo en la comunidad.
El bienestar social y el apoyo a los sectores vulnerables concentraron una parte importante del presupuesto. A través del sistema DIF, se entregaron más de 16 mil despensas a hogares necesitados, se sirvieron más de 1.4 millones de desayunos escolares y se repartieron más de 96 mil alimentos en albergues municipales, además, se otorgaron más de 10 mil alimentos a personas en situación de calle.
La inclusión fue otro eje rector; Nogales se consolidó como el primer municipio de Sonora en instalar el Sistema Municipal para la Igualdad. Se invirtieron 440 mil pesos en una nueva Oficina de Inclusión que apoyó a 100 personas con discapacidad, y se destinaron 4.32 millones de pesos en respaldo a 26 asociaciones civiles.
La Preparatoria Municipal "Omar Osvaldo Romo Covarrubias" incrementó su matrícula escolar en un 18.64 por ciento, albergando hoy a 1,375 estudiantes. Para soportar este crecimiento, las instalaciones del plantel La Mesa ampliaron su capacidad en un 62 por ciento con la construcción de 3 nuevas aulas.
Compartió, el rescate del tejido social también se dio a través del deporte y la cultura, ya que se destinaron 28.84 millones de pesos de recursos municipales para mejorar los centros deportivos de la ciudad, destacando la rehabilitación del Estadio Dr. Alberto Hoeffer, una obra en proceso que contempla una inversión de 19.1 millones de pesos para mejorar su iluminación, interiores y fachada.
El talento local recibió apoyos por 1.1 millones de pesos, beneficiando a 11,885 deportistas, incluyendo a 25 medallistas de la Olimpiada Nacional y 3 atletas seleccionados para los Juegos Centroamericanos. En el rubro cultural, IMFOCULTA capacitó a 1,200 personas mediante 85 talleres, de los cuales 22 fueron de nueva creación.
Mencionó que el cuidado animal no se quedó atrás, ya que se realizaron más de 6 mil esterilizaciones y se aplicaron 4,117 vacunas antirrábicas. Asimismo, el Centro de Atención y Bienestar Animal fue remodelado integralmente con una inversión superior a los 3 millones de pesos, y el 70 por ciento de las dependencias municipales adoptaron el formato "PetFriendly".
La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por 174,688 empleados, de los cuales el 59.86 por ciento se concentra en la industria de la transformación, con un padrón empresarial contabiliza 10,063 unidades económicas, siendo la gran mayoría microempresas (9,095), seguidas de pequeñas (734), medianas (174) y grandes empresas (60).
Este organismo reportó un crecimiento presupuestario del 31.63 por ciento, un aumento del 53 por ciento en sus ingresos contables y un extraordinario 191 por ciento de crecimiento en el resultado del ejercicio, inyectando más de 28 millones de pesos en obras de beneficio colectivo para la ciudad.
Como pilar fundamental, el orden y la eficiencia administrativa en la Tesorería Municipal consolidaron estos logros. Al mes de septiembre de 2026, la recaudación acumulada alcanzó los 980 millones de pesos, representando un avance del 65.66 por ciento de la meta proyectada.
Reiteró de manera histórica, la deuda pública fue renegociada para reducir el costo financiero, logrando una tasa fija del 1.14 por ciento, lo que se traduce en un ahorro estimado de 300 millones de pesos para los próximos 15 años y una disminución real de la deuda de 35 millones de pesos.
Argumento, los buenos manejos, lograron que la firma Fitch Ratings elevara la calificación crediticia del municipio, que pasó de un nivel "BBB+" a la codiciada escala de alta calidad crediticia "AA+ (mex)", respaldo financiero que demuestra la confianza generada por el manejo transparente de los recursos y el compromiso de transformar la economía local en bienestar tangible para todos los nogalenses.
“Hoy presentamos resultados, detrás de cada cifra está la confianza de ustedes. Gracias por confiar, gracias por permitirnos avanzar en infraestructura, en salud, en bienestar y educación, seguridad y mejores servicios para nuestra ciudad. Y también me permito hacerlo con responsabilidad, con una recaudación histórica, sin endeudar a Nogales y sin cometer el futuro. Porque gobernar no es solamente resolver lo de hoy, es cuidar lo que vamos a dejar mañana a las generaciones, declaró el presidente municipal al final de su informe.