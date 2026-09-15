Agua, seguridad, bienestar y finanzas, los pilares del segundo informe del Alcalde Gim Nogales

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El alcalde de Nogales presentó resultados de su administración con énfasis en el histórico rescate del agua, el fortalecimiento de la seguridad comunitaria, los programas de bienestar social y el manejo financiero del municipio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/09/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 04:52 PM.