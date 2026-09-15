Alfonso Durazo Montaño ha sentado bases para el Sonora del futuro, afirma Angélica Burgos

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La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales aseguró que el gobierno estatal ha impulsado programas sociales, seguridad, salud y proyectos de largo plazo para sentar las bases del desarrollo de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/09/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 01:21 PM.