Alfonso Durazo Montaño ha sentado bases para el Sonora del futuro, afirma Angélica Burgos

En los últimos cinco años, el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, ha sentado las bases para el Sonora del futuro y el desarrollo a largo plazo, generando con ello oportunidades para las familias sonorenses, destacó Angélica Burgos.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, reconoció el trabajo social y de beneficio en todas las regiones de la entidad impulsado por el primer gobernador emanado de la Cuarta Transformación en el Estado, con logros que superan a los gobiernos en los últimos 30 años.
Estuvimos atentas al informe de nuestro gobernador Alfonso Durazo…en donde hay que destacar el esfuerzo por generar mayor bienestar y tranquilidad para las familias sonorenses con la aplicación políticas públicas y programas sociales en la entidad, expresó.
Como también el impulso con programas sociales, al fortalecimiento económico y a la seguridad patrimonial, explicó, con apoyos y respaldos aplicados en beneficio de las familias sonorenses.
El gobernador entendió y aplica muy bien el Humanismo Mexicano…en beneficio de las familias con programas de becas, impulso a la educación, atención a las mujeres con la creación de una secretaría de la Mujer y la primera fiscalía de las mujeres, subrayó.
De igual manera, el impulsar proyectos de largo plazo como el Plan Sonora de Energías Sustentables y el Plan Hídrico, mencionó, son una muestra que la entidad se está preparando para el desarrollo al largo plazo.
Todos estos indicadores son una muestra que el Movimiento de Regeneración no se detiene, agregó, porque el proyecto de transformación surgió del pueblo y se debe seguir consolidando.