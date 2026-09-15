Angélica Burgos lleva las “Tardes de Café” a las colonias de Nogales

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Mujeres al 100 impulsa encuentros con vecinas para conocer las necesidades de sus comunidades, ofrecer orientación y sumar a más mujeres a sus actividades de apoyo y empoderamiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/09/2026 11:18 AM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 11:22 AM.