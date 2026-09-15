Angélica Burgos lleva las “Tardes de Café” a las colonias de Nogales

Promover el acercamiento con las mujeres y vecinas de las colonias de la ciudad, a través de las tardes de café, es una de las actividades impulsadas por la organización Mujeres al 100.
La coordinadora del proyecto en Nogales Angélica Burgos, sostuvo una reunión con las residentes de la colonia Lomas de Nogales, informando de los beneficios y apoyos que brinda a las féminas.
Con estas reuniones promovemos el acercamiento con las mujeres en las colonias…pasamos un rato de convivencia con ellas para conocer de primera mano, las necesidades de sus colonias, de sus vecinos y buscar soluciones en conjunto, explicó.
Además de involucrarse en las actividades que se llevan a cabo de manera permanente, destacó, con campañas de orientación y asesorías para el empoderamiento, en donde participan más de 300 féminas de Nogales.
En la medida que las señoras, jóvenes adolescentes, madres jefas de familia y personas de la tercera edad…se estará fortaleciendo la comunidad y al mismo tiempo, a sus familias, añadió.