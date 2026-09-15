A celebrar las fiestas patrias en familia y con responsabilidad en Nogales

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Seguridad Pública y Tránsito Municipal preparan operativo especial para el Grito y el desfile; habrá cierres de calles y autoridades piden evitar conducir bajo los efectos del alcohol

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/09/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 04:22 PM.