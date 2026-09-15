A celebrar las fiestas patrias en familia y con responsabilidad en Nogales

A disfrutar con responsabilidad y en familia invitan autoridades preventivas de Nogales a los residentes de esta frontera.
El Comisario General de Seguridad Pública Luis Arturo Corrales Ley, explicó que la seguridad de los eventos patrios será compartida con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Detalló que durante el informe se desarrolló un perímetro de seguridad especia que derivó del cierre de algunas calles y avenidas aledañas al auditorio de Nogales.
Mencionó que una actividad similar se llevará a cabo en la zona de festejo del “Grito de Independencia”, la noche del 15 de septiembre al igual que el miércoles 16 durante el desfile cívico militar.
Por su parte el comandante de Tránsito Municipal Eliceo Estrada Muñiz, recomendó a todos los conductores que transita sobre calles del primer cuadro de la ciudad a tener en cuenta el cierre temporal de varias calles este martes 15 y miércoles 16 de septiembre durante la mañana y tomar rutas alternas con el fin de evitar contratiempos.
Ambos mandos policiacos recomendaron a la población en general a no conducir bajo los influjos del alcohol ya que podrían hacerse acreedores a una infracción o ser consignados ante las autoridades ministeriales.