Dos personas son atropelladas en distintos puntos de Nogales

Agentes de Tránsito Municipal y socorristas atendieron los llamados de dos personas que fueron atropelladas en hechos distintos suscitados en esta frontera.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública uno de los hechos se registró a las 09:10 cuando elementos de vialidad fueron alertados para que se trasladaran a la calle Abraham Zaied y calle Cahítas de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde reportaban un atropellamiento.
En el lugar observaron un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2008 de color negro, encontrándose lesionado el de nombre Ever J. de 28 años de edad, señalando a la conductora responsable quien la había atropellado de nombre Juana de 51 años.
Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes revisaron a la persona lesionada quien no requirió atención hospitalaria, mismo que al ser revisado por el médico de guardia resultó con lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.
En otro caso siendo las 17:57 horas elementos de tránsito se trasladaron a la calle General Mariano Monteverde de la colonia Cumbres del Mediterráneo, donde reportaban un accidente de tránsito por atropellamiento.
Una vez en el lugar observaron un vehículo Toyota Corolla año 2009 de color gris y a una persona lesionada de nombre Dulce J. de 36 años de edad, quien fue revisada por paramédicos de Cruz Roja no requiriendo atención hospitalaria.
Sobre los hechos se determinó que el peatón cruzó la calle de manera intempestiva por un lugar no destinado para ello, siendo impactada por el vehículo quien no logró detener su marcha, quedando a disposición de la Secretaría de Tránsito.