Dos personas son atropelladas en distintos puntos de Nogales

...

Tránsito Municipal y Cruz Roja atendieron dos accidentes registrados durante el día; ninguno de los peatones lesionados requirió hospitalización

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/09/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 04:08 PM.