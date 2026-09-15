Una familia recorre Nogales llevando comida, abrazos y esperanza

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Desde hace casi dos años, Viridiana Salazar y su familia recorren calles, puentes y colonias para llevar cenas a personas vulnerables. Ahora buscan hacer realidad un comedor comunitario donde también puedan encontrar apoyo para salir adelante

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/09/2026 11:42 AM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 11:47 AM.