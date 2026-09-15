Una familia recorre Nogales llevando comida, abrazos y esperanza

En cada plato brindado hay mucho más que alimento: hay esperanza, compañía y fe. Desde hace casi dos años, el equipo encabezado por Viridiana Salazar y su familia recorren las calles de esta frontera llevando cenas, ropa, abrazos y la palabra de Dios mensajes de aliento a quienes más lo necesitan en Nogales, Sonora.
Lo que empezó como un gesto sencillo se convirtió en un movimiento que ha acompañado a familias en inundaciones, accidentes, han regalado mochilas a niños y ha compartido comida con quienes trabajan hasta tarde, como taxistas, policías, bomberos y personas en situación vulnerable.
Buenas noches, mi nombre es Viridiana Salazar y nosotros somos el equipo ‘Quieres Comer Dios Paga’. Estamos aquí en Nogales, ya vamos a cumplir dos años dando cenas por las calles. En cualquier causa ahí andamos, como cuando se inundó. También hacemos actividades con los niños, les regalamos mochilas y todo eso, relató.
Pues por lo regular sí pensamos en eso, que sea la gente que más necesita, y andamos por todas las calles, en las casitas, banquetas, por los puentes, abajo de los puentes y los alcantarillados.
Comenzamos primero en las cárceles, vamos a las C4, siempre empezamos por ahí. Hoy nos movimos a esta cárcel y por suerte llegamos con los policías, con los bomberos, y nos vamos por todo el recorrido, por todas las principales y regresamos a las placitas, en todas y llegamos, comentó Viridiana.
Pues por lo regular sí pensamos en eso, que sea la gente que más necesita, y andamos por todas las calles, en las casitas, banquetas, por los puentes, abajo de los puentes y los alcantarillados.
Comenzamos primero en las cárceles, vamos a las C4, siempre empezamos por ahí. Hoy nos movimos a esta cárcel y por suerte llegamos con los policías, con los bomberos, y nos vamos por todo el recorrido, por todas las principales y regresamos a las placitas, en todas y llegamos, comentó Viridiana.
Con estas ollas comen cien y feria de comida, ya traemos la medida. ¿Quién cocina? Hoy trajo el espagueti ella y, por lo regular, yo cocino y él también.
La meta es tan grande como el corazón que los impulsa: abrir un comedor comunitario donde las personas puedan alimentarse, bañarse, cambiarse y encontrar un camino hacia nuevas oportunidades.
La meta de nosotros, y espero que Dios nos haga el milagro, es tener un comedor comunitario donde la gente se bañe, se cambie y siga adelante, conseguirles un trabajo y empezar. Queremos eso primero y ya después Dios dirá. Y qué más sería bueno, que conozcan a Dios, restaurarlos, que Dios los restaure, primeramente. Esa es la meta, recalcó.
Hasta el momento Dios ha sido muy bueno. Se han abierto puertas que nunca pensamos que se iban a abrir. Es que nosotros estamos muy dados a eso de que todo es con amor, con amor, con amor, con amor. Y ver a mi familia unida haciendo esto, mi niña, mis hijos, bien… Para mí ha sido lo mejor, el mejor pago, acentuó.
Hasta el momento Dios ha sido muy bueno. Se han abierto puertas que nunca pensamos que se iban a abrir. Es que nosotros estamos muy dados a eso de que todo es con amor, con amor, con amor, con amor. Y ver a mi familia unida haciendo esto, mi niña, mis hijos, bien… Para mí ha sido lo mejor, el mejor pago, acentuó.
Que nos sigan en la página ‘Quieres Comer Dios Paga’, para que más gente nos conozca. Ahorita ya vamos para los 20 mil seguidores y, aunque no lo crean, mucha gente a lo mejor dice: ‘Ay, graban y todo’, pero ha funcionado porque mucha gente se agrega, se emociona y quiere hacer lo mismo. Eso es importante: que más gente lo haga o más gente se sume.
Esto es bueno, esto es bueno y es de corazón y es con mucho amor. Y como dicen, amor con amor se paga. Muchas gracias, esto es de parte de Dios. Dios los bendiga.
Esto es bueno, esto es bueno y es de corazón y es con mucho amor. Y como dicen, amor con amor se paga. Muchas gracias, esto es de parte de Dios. Dios los bendiga.