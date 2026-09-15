Imfoculta premia 'La Vida en la Frontera' en Nogales: fotos que retan los clichés de violencia

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Fotógrafos nogalenses capturan la vida cotidiana, el trabajo y las historias de su gente en el Segundo Concurso Municipal “La Vida en la Frontera”, que busca mostrar el rostro humano de la ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/09/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 11:38 AM.