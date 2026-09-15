Julia Huerta recorre Nogales y refuerza la ruta de Morena rumbo a 2027

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La militante de Morena asegura que mantiene encuentros con vecinos para conocer sus propuestas y necesidades, mientras fortalece el trabajo territorial del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/09/2026 11:03 AM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 11:10 AM.