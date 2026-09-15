Julia Huerta recorre Nogales y refuerza la ruta de Morena rumbo a 2027

Con el firme objetivo de mantener una conversación cercana y directa con la ciudadanía, Julia Huerta, militante de Morena, informó que ha recorrido los sectores estratégicos de la ciudad. Estos encuentros tienen como propósito acompañar y fortalecer la ruta de transformación que busca generar más bienestar y oportunidades para todas las familias nogalenses.
En sus recientes diálogos con las y los vecinos, Julia Huerta destacó la importancia de valorar los resultados tangibles que ha traído el movimiento y reafirmó su compromiso de seguir caminando de la mano con la gente, premisa fundamental del Movimiento de Regeneración Nacional.
En Nogales también vemos la importancia de valorar los resultados y acompañar una ruta que busca generar más bienestar. Seguimos cerca de nuestra gente, compartiendo y escuchando a quienes todos los días hacen su parte para hacer posible el Nogales que todos queremos, expresó.
Respecto al panorama político y organizativo, Julia Huerta subrayó que la ruta de trabajo interno de Morena se encuentra claramente definida de cara al proceso de 2027, fiel a sus principios, aseguró que su convicción es firme y continuará su labor desde las bases como parte del compromiso fundacional, la consolidación social. Julia Huerta reiteró que el proyecto de nación debe seguir fortaleciéndose desde lo local, garantizando que los beneficios sociales, la justicia y la esperanza sigan llegando a cada rincón de Nogales.