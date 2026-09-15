Lo reportaron sin vida en carretera y reaccionó tras recibir naloxona

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Un hombre de 50 años fue localizado tendido sobre la carretera Internacional, al sur de Nogales; paramédicos de Cruz Roja sospecharon una sobredosis, aplicaron dos dosis de naloxona y lograron reanimarlo antes de trasladarlo a un hospital

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/09/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 15/09/2026 04:15 PM.