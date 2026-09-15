Lo reportaron sin vida en carretera y reaccionó tras recibir naloxona

Fuerte movilización policiaca y de cuerpos de rescate provocó la presencia de un hombre que se reportó sin vida tendido a la orilla de la carretera Internacional al sur de esta frontera.
Tras el arribo de las autoridades se confirmó que se trató de un hombre adulto que desvaneció en los carriles de sur a norte tras sufrir una sobre dosis de droga cuando caminaba hacia su domicilio al ser liberado del Cereso de esta frontera.
De acuerdo con la información oficial se trata de quien fue identificado como Luis Antonio A, de 50 años residente de Nogales, quien purgó una condena de más de dos años de prisión, mismo que fue llevado a un hospital de la ciudad a recuperarse.
Fue minutos después de las 07:00 horas que se informó al 911 sobre la presencia de una persona que se encontraba tendida sobre la carretera, donde dos empleados de una empresa gasera al verlo decidieron para su unidad y de alguna manera protegerlo hasta la llegada de las autoridades
Agentes Municipales y socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio donde confirmaron el llamado, se informó que los paramédicos tras brindarle los primeros auxilios y notar que podría tratarse de una sobredosis le aplicaron 2 dosis de Naloxona y el hombre reaccionó, siendo llevado de emergencia a un hospital.
Al llamado acudieron también elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, periciales de la FGJE de Sonora.
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