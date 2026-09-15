Universidad Binacional celebra Independencia con fiesta gastronómica y cultural 2026

Con gran entusiasmo, alumnos y maestros de la Universidad Binacional se reunieron este 15 de septiembre en la Macro Plaza para conmemorar la Independencia de México a través de su tradicional “Fiesta Gastronómica y Cultural Mexicana 2026”.
Durante el evento, los estudiantes representaron a cada uno de los estados de la República Mexicana mediante muestras gastronómicas y exposiciones con información geográfica e histórica. Además, ofrecieron presentaciones artísticas con bailables y canto, creando un ambiente festivo y lleno de identidad nacional.
El director de la institución, Francisco Gerardo Soto Sandoval, destacó la importancia de esta celebración para fortalecer las raíces culturales:
Sí, este es un evento muy importante para nosotros como Universidad Binacional porque fortalece la identidad cultural hoy precisamente estamos festejando, conmemorando un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro México lindo.
Y qué mejor que hacerlo con una actividad que hemos denominado nosotros como “Fiesta Gastronómica y Cultural Mexicana 2026”, donde se representa a todos los estados de la República Mexicana, gastronomía, infraestructura, ubicación, geografía, historia y todo lo que tenga que ver para conocer a detalle cada una de nuestras entidades, principalmente la nuestra la sonorense.
Y qué mejor que hacerlo con una actividad que hemos denominado nosotros como “Fiesta Gastronómica y Cultural Mexicana 2026”, donde se representa a todos los estados de la República Mexicana, gastronomía, infraestructura, ubicación, geografía, historia y todo lo que tenga que ver para conocer a detalle cada una de nuestras entidades, principalmente la nuestra la sonorense.
Solo es una demostración, primeramente, vamos a iniciar nosotros con un programa participativo cultural que consiste pues en bailables, algunos van a declamar, otros van a concursar y participar en algunas actividades artísticas,
Luego vamos a cerrar con el vitoreo a los héroes que nos dieron patria, luego tenemos invitados externos, autoridades, para que hagan un recorrido por los stands, para que valoren y evalúen, se puede decir, sobre lo que hicieron en cada uno de los salones que representaron a los diferentes estados.
Así es, ahorita estamos reunidos tanto estudiantes de universidad y aquí los que están pasando son también de preparatoria, y todos nos unimos a esta fiesta mexicana, fortaleciendo pues, como les decía hace un momento, la identidad de todos nosotros, fortaleciendo nuestras raíces culturales.
Luego vamos a cerrar con el vitoreo a los héroes que nos dieron patria, luego tenemos invitados externos, autoridades, para que hagan un recorrido por los stands, para que valoren y evalúen, se puede decir, sobre lo que hicieron en cada uno de los salones que representaron a los diferentes estados.
Así es, ahorita estamos reunidos tanto estudiantes de universidad y aquí los que están pasando son también de preparatoria, y todos nos unimos a esta fiesta mexicana, fortaleciendo pues, como les decía hace un momento, la identidad de todos nosotros, fortaleciendo nuestras raíces culturales.