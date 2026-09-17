Agrede a su madre y termina detenido en la colonia Pima 1

Un residente de la colonia Pima 1 en Nogales, Sonora, que cuenta con antecedentes por intento de homicidio en contra de su padre fue detenido por la policía municipal tras agredir a su madre.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 14:23 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados para que se trasladaran a la colonia señalada donde reportaban un caso de violencia familiar.
En el lugar observaron agresor que gritaba amenazas de muerte a una persona del sexo femenino, misma que al notar la presencia policial les autorizó, el ingreso al domicilio, logrando la detención en el lugar de José L. "N" de 28 años.
La mujer detalló a las autoridades que el detenido es su hijo, y que minutos antes se puso agresivo de la nada, preguntando por un teléfono que no sirve, empujándola de una silla en la que se encontraba, logrando golpearse la cabeza.
Dijo que ella se asustó y se metió al interior del domicilio comenzando a agredirla verbalmente, siendo en esos momentos que llegaron los oficiales, haciendo mención que su hijo es consumidor de cristal y marihuana y que ya tiene antecedentes de tentativa de muerte contra su padre.
Ante lo sucedido trasladaron a la víctima ante el médico de guardia, quien dictaminó lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo la vida, lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.