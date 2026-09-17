Agrede a su madre y termina detenido en la colonia Pima 1

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Policías municipales arrestaron a un hombre de 28 años señalado por agredir físicamente y amenazar de muerte a su madre dentro de un domicilio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 04:35 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 04:36 PM.