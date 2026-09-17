Angélica Burgos impulsa convivencia vecinal en noche mexicana

El mantener las tradiciones mexicanas al tiempo que se fomentan los espacios de esparcimiento y recreación, son los objetivos de la organización Mujeres al 100, informó Angélica Burgos.
La coordinadora de la agrupación en esta frontera, indicó de la celebración de una “Noche Mexicana” con los vecinos del fraccionamiento Terrazas, en donde compartió información de los beneficios de pertenecer a la Red de Mujeres al 100.
Las residentes de esta colonia se organizaron y llevamos a cabo la ‘Noche Mexicana’, con el fin de fomentar nuestras tradiciones...al tiempo que se generan espacios de convivencia entre nuestras familias, destacó.
En estas reuniones en las colonias se promueve la unidad y la cohesión familiar, manifestó, generando espacios de convivencia con el juego de la lotería, compartiendo platillos como el pozole y otras delicias de la cocina mexicana.
Estamos muy contentos por el recibimiento de los vecinos en cada colonia que visitamos...porque nos preguntan y quieren conocer qué estamos haciendo y cómo podemos ayudarlos con los programas que tenemos, expresó.