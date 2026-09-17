Angélica Burgos impulsa convivencia vecinal en noche mexicana

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Mujeres al 100 organizó una celebración con vecinos del fraccionamiento Terrazas, donde hubo lotería, pozole y actividades para fortalecer la convivencia familiar y promover las tradiciones mexicanas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/09/2026 03:10 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 03:13 PM.