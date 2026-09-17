Baja percepción de inseguridad en Nogales; Gim atribuye avance a coordinación y denuncias ciudadanas

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales señaló que los logros sobre la percepción de seguridad en esta frontera de Nogales se deben al trabajo conjunto entre corporaciones y sobre todo al apoyo de la denuncia de la ciudadanía.
Bueno, ayer (en el segundo informe de gobierno), les mostraba la gráfica que es del INEGI, donde en el 2021 era percepción de la gente era 60.3 por ciento de la ciudadanía pensaba que sus corporaciones, que era insegura la ciudad.
Hemos bajado eso a 30 y tantos, creo que son 20 puntos que son muy buenos, si seguimos con esa tendencia y trabajando en sinergia con las corporaciones, lo vamos a lograr, entregar por encima de hasta un 20 por ciento de esa gráfica.
Hemos bajado eso a 30 y tantos, creo que son 20 puntos que son muy buenos, si seguimos con esa tendencia y trabajando en sinergia con las corporaciones, lo vamos a lograr, entregar por encima de hasta un 20 por ciento de esa gráfica.
Sí, se han reducido las incidencias del impacto, se han reducido los homicidios, igual que a nivel de la estadística del estado, se han puesto a disposición y se han hecho órdenes de aprehensión, mucho más que en los últimos 10 años, en este 25-26, eso habla de que la ciudadanía ya está generando, creando una cultura de denuncia y eso ayuda a esas corporaciones, especialmente a la fiscalía, para ir reduciendo el delito.
Se han reducido los delitos a robos habitacionales, hemos trabajado mucho en la prevención y estamos trabajando más en el tema de seguridad, en lo que refiere a la prevención, para que no solamente con los equipos que ya son lo suficiente necesario para atender la ciudad y las suficientes delegaciones que tenemos con los elementos de seguridad, sino que ahora viene ya meternos más a lo profundo, a realmente en dónde están, en qué colonia están los incidentes y atacarlos de esa manera, de manera muy estratégica.
Se han reducido los delitos a robos habitacionales, hemos trabajado mucho en la prevención y estamos trabajando más en el tema de seguridad, en lo que refiere a la prevención, para que no solamente con los equipos que ya son lo suficiente necesario para atender la ciudad y las suficientes delegaciones que tenemos con los elementos de seguridad, sino que ahora viene ya meternos más a lo profundo, a realmente en dónde están, en qué colonia están los incidentes y atacarlos de esa manera, de manera muy estratégica.
Bueno, principalmente yo pienso que se debe, primero que nada, a toda esa labor que se viene haciendo en coordinación con los tres niveles de gobierno, es algo que nosotros hemos estado trabajando en las mesas de seguridad en el día con día.
Y sobre todo, pues, agradecer y nosotros siempre decimos, la seguridad no la hacemos nosotros solos, la prevención no la hacemos nosotros solos, las corporaciones se deben mucho a la ciudadanía en general, que son los que vienen apoyando y que vienen dándonos más esa seguridad.
Y sobre todo, pues, agradecer y nosotros siempre decimos, la seguridad no la hacemos nosotros solos, la prevención no la hacemos nosotros solos, las corporaciones se deben mucho a la ciudadanía en general, que son los que vienen apoyando y que vienen dándonos más esa seguridad.