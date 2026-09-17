Baja percepción de inseguridad en Nogales; Gim atribuye avance a coordinación y denuncias ciudadanas

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El alcalde Juan Francisco Gim destacó una reducción de la percepción de inseguridad respecto a 2021 y señaló que la coordinación entre corporaciones y la cultura de la denuncia han sido factores importantes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 17/09/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 17/09/2026 04:30 PM.